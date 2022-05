Formule 1

Formule 1 : Le grand optimisme de Mercedes pour la suite de la saison !

Publié le 10 mai 2022 à 9h35 par Arthur Montagne

Malgré le début de saison compliqué de Mercedes, Toto Wolff reste persuadé que le concept adopté par l'écurie de la marque allemande est le bon et que les résultats finiront par arriver.

Le changement de réglementation a bouleversé la hiérarchie en place depuis plusieurs saisons. Et pour cause, Ferrari est de retour aux avant-postes et se bat contre Red Bull dans la course au titre, tandis que Mercedes n'a plus la meilleure monoplace du plateau pour la première fois depuis 2014. Lewis Hamilton et George Russell sont en retrait et se bagarrent en en général pour les places proches du podium. Une situation qui ne convient pas à Mercedes évidemment. Toutefois, Toto Wolff assure que l'équipe comprend de mieux en mieux sa monoplace et après Miami, il reste persuadé qu'ils sont capables de revenir lutter de nouveau aux avant-postes durant la saison.

«Nous pensons que notre concept a le potentiel pour nous permettre de courir aux avant-postes»