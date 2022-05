Formule 1

Formule 1 : Avant Miami, Mercedes envoie un message fort à Hamilton !

Publié le 4 mai 2022 à 12h35 par Arthur Montagne

Conscient des grandes difficultés de Mercedes depuis le début de saison, Toto Wolff révèle toutefois que l'équipe a trouvé des voies d'amélioration.

Le début de saison de Mercedes est loin de répondre aux attentes. Et pour cause, si George Russell arrive à tirer son épingle du jeu, Lewis Hamilton est à l'agonie au volant de sa nouvelle monoplace comme en témoigne sa course à Imola où Max Verstappen lui a pris un tour. Conscient de la situation, Mercedes cherche la meilleure façon d'améliorer sa voiture, et alors que le paddock sera à Miami ce week-end, Toto Wolff semble plutôt optimiste concernant les améliorations apportées par Mercedes.

«Nous avons trouvé plusieurs directions pour améliorer la voiture»