Formule 1

Formule 1 : Hamilton, Russell… L’aveu d’Alfa Romeo sur la concurrence avec Mercedes !

Publié le 1 mai 2022 à 10h35 par Bernard Colas mis à jour le 1 mai 2022 à 10h42

Alors qu’Alfa Romeo parvient à tenir tête à Mercedes cette saison, Xevi Pujolar, l’ingénieur de piste en chef de l’écurie, se montre satisfait.

Tout proche de remporter un 8e titre mondial l’année dernière, Lewis Hamilton espérait jouer les premiers rôles en Formule 1 dès ce début de saison, mais le Britannique est en difficulté, tout comme Mercedes. De quoi permettre à d’autres écuries de s’illustrer. Le week-end dernier, Valtteri Bottas (5e) a notamment tenu tête à George Russell (4e) lors du Grand Prix d’Émilie-Romagne, de quoi satisfaire Alfa Romeo.

« C’est une compétition saine, et bonne pour tout le monde »