Formule 1

Formule 1 : Cet ancien coéquipier de Verstappen se livre sur son départ de Red Bull !

Publié le 30 avril 2022 à 20h35 par Pierrick Levallet

En 2021, Red Bull avait décidé de remplacer Alexander Albon par Sergio Pérez pour accompagner Max Verstappen sur les pistes. Si cette manœuvre s'est révélée bénéfique pour l'écurie autrichienne, le Thaïlandais l'a mal vécu de son côté.

En 2020, Red Bull a été battu à plate couture par Mercedes. Max Verstappen avait fini troisième du classement des pilotes derrière Lewis Hamilton et Valtteri Bottas. Alexander Albon, coéquipier du Néerlandais cette année, avait terminé la saison à la septième place, derrière Sergio Pérez, Daniel Ricciardo et Carlos Sainz Jr. Red Bull avait donc décidé de remplacer le Thaïlandais par Sergio Pérez pour la saison 2021. Si cette manœuvre s’est avérée être un succès pour l’écurie autrichienne, puisque le Mexicain a joué un grand rôle dans le titre de champion du monde de Max Verstappen, Alexander Albon, lui, a plutôt mal vécu ce moment.

« Mon éviction du baquet Red Bull ? Ça m’a tué »