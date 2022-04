Formule 1

Formule 1 : Leclerc, Verstappen… Gasly affiche de grosses ambitions !

Publié le 30 avril 2022 à 14h35 par Thibault Morlain

Alors que Pierre Gasly n’a pu faire mieux qu’une 12ème lors du Grand Prix d’Emilie-Romagne, le pilote AlphaTauri a des objectifs beaucoup plus élevés.

Cela fait maintenant deux saisons que Pierre Gasly ne cesse de s’améliorer. En 2020, au volant de son AlphaTauri, le Français avait notamment remporté le Grand Prix de Monza. La saison dernière, Gasly avait continué sur cette belle lancée, continuant de gravir les marches. En 2022, il va donc falloir confirmer, mais pour le moment, cela est plutôt compliqué alors que Pierre Gasly voit pourtant très haut.

« Je veux me battre en tête »