Formule 1 : Fernando Alonso monte au créneau pour Lewis Hamilton !

Publié le 30 avril 2022 à 9h35 par Thibault Morlain

Alors que les résultats de Lewis Hamilton ne sont pas au rendez-vous en ce début de saison, Fernando Alonso s’est exprimé sur les difficultés du pilote Mercedes.

Revenu pour cette saison 2022 de Formule 1 avec l’objectif de décrocher un huitième titre de champion du monde, Lewis Hamilton est très loin de la bataille pour la première place. En effet, sa Mercedes n’est pas au niveau pour faire jeu égal avec Red Bull ou Ferrari. Ainsi, c’est dans le peloton que Lewis Hamilton doit se battre, en témoigne sa 13ème place en Australie.

« C’est la Formule 1 »