Formule 1

Formule 1 : Pierre Gasly dresse un constat après Imola !

Publié le 28 avril 2022 à 23h35 par La rédaction

Une semaine après le Grand Prix d’Imola où Pierre Gasly a été en difficulté des qualifications jusqu’à la course, le pilote de l’écurie Alpha Tauri a dressé un constat clair.

Début de saison très mitigé pour Pierre Gasly. Après avoir réalisé une belle campagne l’an dernier, le pilote de l’écurie Alpha Tauri galère depuis la reprise. La preuve avec le dernier Grand Prix à Imola… En qualifications, Pierre Gasly a eu énormément de mal, ce qui l’a poussé à démarrer à la 17ème place. Dans des propos relayés par Nextgen Auto , Pierre Gasly a dressé un constat sur les progrès à faire.

«Nous avions été très bons en qualifications avant Imola»