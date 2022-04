Formule 1

Formule 1 : Hamilton, Albon… La frustration de Gasly après Imola !

Publié le 28 avril 2022 à 15h35 par Thibault Morlain

Alors que Pierre Gasly a terminé 12ème du Grand Prix d’Emilie-Romagne, le pilote AlphaTauri a fait part de sa frustration.

Parti de la 17ème place, Pierre Gasly n’a pu faire mieux qu’une 12ème place lors du Grand Prix d’Emilie-Romagne. Et pendant une très longue partie de la course, le pilote AlphaTauri s’est battu pour dépasser Alexander Albon, tout en luttant avec Lewis Hamilton qui était derrière lui. Pour Gasly, la course a ainsi été animée, mais au final, le résultat n’a pas été rendez-vous. Au grand dam du principal intéressé.

« C’était assez frustrant »