Formule 1

Formule 1 : Gasly, Perez… Red Bull reçoit un énorme message !

Publié le 26 avril 2022 à 15h35 par Thibault Morlain

Alors que Red Bull pourrait envisager de remplacer Sergio Perez par Pierre Gasly en 2023, cela ne serait clairement pas une bonne idée.

Performant avec AlphaTauri, Pierre Gasly ne s’est toutefois pas vu accorder de deuxième chance avec Red Bull pour cette saison 2022. Le Français va donc devoir prendre son mal en patience pour redevenir le coéquipier de Max Verstappen. Mais le temps joue contre Red Bull puisque Gasly est sous contrat jusqu’en 2023. Le pilote AlphaTauri pourrait-il alors être promu la saison prochaine en lieu et place de Sergio Perez ?

« Chez Red Bull, on a enfin la composition idéale »