Formule 1

Formule 1 : Red Bull annonce clairement la couleur pour l'avenir de Gasly !

Publié le 31 mars 2022 à 14h35 par A.M. mis à jour le 31 mars 2022 à 14h39

Sous contrat avec Red Bull jusqu'en 2023, Pierre Gasly continue de performer avec AlphaTauri en attendant d'avoir à nouveau sa chance aux côtés de Max Verstappen. Helmut Marko évoque cette situation.

L'avenir de Pierre Gasly fait très régulièrement parler. Et pour cause, le pilote français brille chez AlphaTauri bien que son expérience ratée chez Red Bull en 2019 soit encore de toutes les têtes. En effet, promu aux côtés de Max Verstappen, Pierre Gasly n'avait réussi à s'imposer au point d'être rétrogradé chez Toro Rosso, l'ancien nom d'AlphaTauri, dès la mi-saison. Mais il avait parfaitement rebondi en arrachant une magnifique deuxième place au Brésil puis en s'imposant à Monza en 2020. La saison dernière, il a confirmé son talent, enchaînant les prestations impressionnantes en qualifications, accrochant même un nouveau podium à Baku. Par conséquent, son retour chez Red Bull est régulièrement évoqué alors que son contrat s'achève en 2023. Helmut Marko, responsable de la filière des pilotes Red Bull, espère voir Pierre Gasly rester, mais Sergio Pérez est pour l'instant solidement accroché au baquet dans le garage à côté de celui de Max Verstappen.

Red Bull ne veut pas perdre Gasly