Formule 1

Formule 1 : Red Bull savoure la victoire de Verstappen en Arabie saoudite !

Publié le 28 mars 2022 à 19h35 par B.C. mis à jour le 28 mars 2022 à 19h39

Une semaine après avoir été contraint à l’abandon à Bahreïn, Max Verstappen a remporté le Gran Prix d’Arabie saoudite ce dimanche. De quoi ravir Christian Horner.

Champion du monde en titre, Max Verstappen a connu une grande désillusion pour sa première course la saison. À Bahreïn, le pilote Red Bull a en effet été contraint à l’abandon, tout comme son coéquipier Sergio Pérez, mais le Néerlandais s’est bien repris en Arabie saoudite en allant décrocher la victoire après un duel haletant avec la Ferrari de Charles Leclerc. Une grande satisfaction pour Christian Horner.

« Particulièrement satisfait de cette victoire »