Formule 1 : Verstappen affiche sa satisfaction après sa victoire en Arabie saoudite !

Publié le 27 mars 2022 à 23h35 par B.C. mis à jour le 27 mars 2022 à 23h37

Vainqueur du Grand Prix d’Arabie saoudite ce dimanche, Max Verstappen est satisfait de son duel remporté face à Charles Leclerc.

Contraint à l’abandon le week-end dernier à Bahreïn, Max Verstappen a décroché la victoire ce dimanche lors du Grand Prix d’Arabie saoudite, son 21e succès en Formule 1. Alors que Charles Leclerc a occupé la première position durant une grande partie de la course, le pilote Red Bull est sorti vainqueur de ce duel haletant, lui permettant de rattraper son retard au classement général. De quoi satisfaire Verstappen.

« C’est un bon résultat »