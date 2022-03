Formule 1

Formule 1 : Hamilton s’explique après son échec aux qualifications du GP d’Arabie Saoudite !

Publié le 26 mars 2022 à 22h35 par P.L.

Ce samedi, Lewis Hamilton est totalement passé à côté des qualifications pour le Grand Prix d'Arabie Saoudite. Alors qu'il partia à la seizième place ce dimanche, le Britannique a tenu à fournir quelques explications après son échec.

Décidément, Lewis Hamilton n'y arrive pas en ce début de saison. Avec l’entrée d’une nouvelle réglementation en 2022, le Britannique peine à s’adapter à sa nouvelle voiture chez Mercedes. D’ailleurs, les qualifications du Grand Prix d’Arabie Saoudite ont été le parfait exemple. Ayant mal réglé sa monoplace, le septuple champion du monde a été éliminé en Q1 à Djeddah et partira donc de la seizième place ce dimanche. Après cet échec cuisant, Lewis Hamilton a tenu à s’excuser auprès de son équipe, donnant au passage quelques explications sur ce qui n’allait pas avec sa voiture.

« Ce sera probablement une course moyenne, ce ne sera probablement pas si génial »