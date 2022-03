Formule 1

Formule 1 : Hamilton menacé avant le GP d’Arabie Saoudite !

Publié le 26 mars 2022 à 18h35 par P.L.

Après une grande incertitude, le Grand Prix d'Arabie Saoudite aura finalement bien lieu ce dimanche. Mais voilà désormais que Lewis Hamilton fait les frais d'une menace à l'approche de la course.

Décidément, le Grand Prix d’Arabie Saoudite est au coeur de quelques polémiques ces derniers jours. La course avait été très incertaine suite à une violente explosion sur un site pétrolier proche du circuit de Djeddah due à une attaque au drone par les rebelles yéménites Houthis. De ce fait, le doute planait quant à la tenue du Grand Prix d’Arabie Saoudite, le paddock étant inquiet pour sa sécurité. Finalement, la course aura bien lieu ce dimanche à 19h heure française. Mais voilà maintenant que Lewis Hamilton fait les frais d’une menace de la part d’un commissaire de course.

« J’espère qu’il aura un accident comme Romain (Grosjean) à Bahreïn »