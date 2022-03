Formule 1

Formule 1 : Russell dit tout sur sa relation avec Hamilton !

Publié le 26 mars 2022 à 17h35 par P.L.

Cette saison, George Russell est devenu le coéquipier de Lewis Hamilton chez Mercedes. Et la relation entre les deux pilotes serait excellente, même si l'ancien de Williams ne perd pas de vue son objectif de carrière.

En 2022, George Russell a franchi un cap dans sa carrière. Après avoir fait ses preuves chez Williams, le Britannique a été promu et a rejoint Mercedes pour pallier le départ de Valtteri Bottas. Par la même occasion, le pilote de 24 ans est devenu le coéquipier de Lewis Hamilton, que George Russell admirait pendant sa jeunesse. Cependant, l’ancien de chez Williams affirme que son object n’était pas de rejoindre Mercedes pour faire équipe avec son compatriote, mais pour remplir ses grandes ambitions. Toutefois, la relation entre les deux hommes serait très bonne.

« Mon rêve n'était pas d'être l'équipier de Lewis Hamilton, mais de devenir champion »