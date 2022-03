Formule 1

Formule 1 : Après l'explosion en Arabie Saoudite, le clan Schumacher prend un décision !

Publié le 26 mars 2022 à 11h35 par A.M.

Consultant pour la télévision allemande, Ralf Schumacher, oncle de Mick, a décidé de quitter l'Arabie Saoudite après l'explosion qui a eu lieu à quelques kilomètres du circuit de Djeddah..

La tension est à son comble à Djeddah où se déroule la deuxième manche du Championnat du monde de Formule 1. Et pour cause, un site du pétrolier Aramco, situé à quelques kilomètres du circuit, a été la cible d'une attaque de missiles. En plus de la proximité, le message est également inquiétant car Aramco est l'un des sponsors de la F1. Malgré tout, la FIA ainsi que les écuries ont été rassurées par les assurances de sécurité fournies par les autorités saoudiennes, tandis que les pilotes, après une réunion de 4 heures, ont également décidés de poursuivre le week-end de course, considérant que leur sécurité était assurée. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde.

Ralf Schumacher quitte Djeddah !