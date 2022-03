Formule 1

Formule 1 : Ferrari, Red Bull... L'aveu de Max Verstappen !

Publié le 26 mars 2022 à 9h35 par A.M.

Après les deux premières séances d'essais libres à Djeddah, Max Verstappen estime que Ferrari est encore un peu devant Red Bull.

Une semaine seulement après le premier Grand Prix de la saison à Bahreïn, le paddock est en Arabie Saoudite pour le second rendez-vous de l'année. En si peu de temps, la hiérarchie entrevue à Sakhir ne risque pas d'évoluer, et les premières séances d'essais libres ont confirmé cette tendance puisque Charles Leclerc a dominé les deux séances, devant Max Verstappen. Le Champion du monde en titre pense donc que Ferrari a encore une marge d'avance sur Red Bull.

Verstappen voit Ferrari un peu au-dessus