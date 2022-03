Formule 1 : La grande annonce d’Aston Martin sur le retour de Vettel !

Formule 1

Pas totalement remis du Covid-19, Sebastian Vettel ne sera pas apte à disputer le Grand Prix d’Arabie Saoudite comme Aston Martin l’a fait savoir sur son compte Twitter, avec un retour programmé en Australie.

Ayant été testé positif au Covid-19 en amont du Grand Prix de Bahreïn qui s’est déroulé la semaine dernière et qui a vu Charles Leclerc voir le drapeau à damier au volant de sa Ferrari, Sebastian Vettel n’avait pas pris part à la course sur le circuit international de Sakhir. Et alors qu’une semaine entière est passée, ce qui aurait pu permettre au pilote d’Aston Martin d’être opérationnel pour la deuxième échéance de la saison au Grand Prix d’Arabie Saoudite, l’écurie de Vettel a déclaré l’Allemand comme n’étant pas apte à courir. Il sera une nouvelle fois remplacé par son compatriote Nico Hulkenberg, sans baquet.

« Nico Hulkenberg fera les essais, les qualifications et la course aux côtés de Lance Stroll. Malgré le manque de kilométrage de l’AMR 22, Nico s'est bien débrouillé à Bahreïn et nous sommes sûrs qu'il fera de même à Djeddah. Nous nous attendons à ce que Sebastian Vettel soit en forme pour le Grand Prix d’Australie ». a publié Aston Martin sur son compte Twitter officiel.

#SaudiArabianGP Update:@HulkHulkenberg will practice, qualify and race alongside @lance_stroll.Despite lack of mileage in the #AMR22, Nico coped well in Bahrain and we are sure he will do likewise in Jeddah.We expect Sebastian Vettel to be fit for the #AustralianGP. pic.twitter.com/SgiSYwxZY2