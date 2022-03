Formule 1

Formule 1 : L'incroyable ambition de Mick Schumacher !

Publié le 24 mars 2022 à 9h35 par A.M.

Après des débuts très réussis pour Haas, Mick Schumacher se voit faire des podiums dès cette saison au volant de la monoplace américaine.

Alors que le Ferrari ont impressionné à Bahreïn en réalisant un doublé pour l'ouverture de la saison, la grande surprise est venue de Haas. L'écurie américaine, dont les monoplaces sont propulsées par un moteur Ferrari, était habituée à occuper la dernière ligne de la grille de départ et n'avait marqué aucun point la saison dernière. Et après une seule course, le bilan est déjà largement plus positif puisque Kevin Magnussen a terminé cinquième à Bahreïn après avoir réalisé d'excellentes qualifications, preuve de l'excellente forme de la Haas. Un peu plus en difficulté, Mick Schumacher a terminé onzième mais aurait pu espérer inscrire ses premiers points en F1 s'il n'avait pas été accroché par Esteban Ocon dans le premier tour. Par conséquent, le pilote allemand affiche des rêves assez fous pour sa deuxième saison.

Schumacher vise des podiums