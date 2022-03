Formule 1

Formule 1 : Mick Schumacher s'enflamme pour le départ de Nikita Mazepin !

Publié le 16 mars 2022 à 13h35 par A.M. mis à jour le 16 mars 2022 à 14h17

Alors que Kevin Magnussen a remplacé Nikita Mazepin chez Haas, Mick Schumacher valide le changement de son coéquipier.

Les dernières semaines ont été très animées chez Haas à cause du contexte entre la Russie et l'Ukraine. En effet, avec les sanctions infligées par l'Union Européenne à la Russie, l'écurie américaine a mis fin à son contrat avec Uralkali, son principal sponsor, dont le président n'est autre que le père de Nikita Mazepin. Par conséquent, le pilote russe a également été poussé au départ, remplacé par Kevin Magnussen qui fait son retour chez Haas un an après son départ. Très expérimenté, l'ancien coéquipier de Romain Grosjean sera un soutien important pour l'évolution de Mick Schumacher qui était en froid avec Nikita Mazepin. Par conséquent, le fils du septuple champion du monde ne cache pas sa joie.

«C’est définitivement bénéfique pour moi et pour l’équipe»