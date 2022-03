Formule 1

Formule 1 : L'annonce de Mick Schumacher sur la saison 2022 !

Publié le 8 mars 2022 à 18h35 par B.C.

Après une première année compliquée en Formule 1, Mick Schumacher s’est prononcé sur la nouvelle saison qui approche.

19e au classement général lors de sa première année en Formule 1, Mick Schumacher espère faire mieux en 2022 au volant de sa Haas. L’Allemand peut croire en ses chances après une fin de saison prometteuse, qui lui permet de conserver le soutien de ses dirigeants. « Nous avons déjà témoigné de ses grands progrès lors des dernières courses disputées. Dans les formules de promotions, il a toujours fait un bond en avant lors de sa deuxième saison », expliquait récemment Günther Steiner, la patron de l'écurie américaine. Dans un entretien accordé à Bild , relayé par F1 Only , Mick Schumacher a livré ses sensations après avoir découvert sa monoplace lors des essais hivernaux à Barcelone, tout en expliquant attendre beaucoup du premier Grand Prix de la saison à Bahreïn le 20 mars.

« Si la voiture fonctionne, alors nous pourrons performer »