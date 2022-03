Formule 1

Formule 1 : Verstappen, Russell... Charles Leclerc est comparé aux autres jeunes pilotes !

Publié le 8 mars 2022 à 9h35 par P.L.

Considéré comme l'un des grands espoirs de la Formule 1, Charles Leclerc continue de se préparer avec autant d'exigence pour devenir, pourquoi pas, champion du monde un jour. D'ailleurs, l'ancien directeur sportif de Ferrari n'a pas hésité à le comparer avec les autres jeunes, dont Max Verstappen, pour affirmer qu'il était le meilleur actuellement.

À 24 ans, Charles Leclerc est l’un des grands espoirs en Formule 1. Doté d’un très grand potentiel, le Monégasque a la confiance absolue de Ferrari, qui croit en lui pour ramener la Scuderia au sommet de la discipline. Au pied du podium lors de sa première année avec l’écurie italienne (quatrième en 2019), Charles Leclerc a beaucoup d’attentes placées en lui. Mais en 2021, l’ancien de Sauber a vu un autre jeune pilote être sacré champion du monde avant lui, Max Verstappen. Toutefois, pour l’ancien directeur sportif de Ferrari, Charles Leclerc est sans doute le meilleur parmi les jeunes en Formule 1, n’hésitant pas à le comparer au Néerlandais champion en titre, Carlos Sainz Jr, Lando Norris et George Russell.

« Honnêtement, je le vois devant les autres jeunes pilotes d’aujourd’hui »