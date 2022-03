Formule 1

Formule 1 : Verstappen monte au créneau pour cette révolution en F1 !

7 mars 2022

Suite à la polémique générée par le dernier Grand Prix d’Abu Dhabi, Michel Masi a été démis de ses fonctions de directeur de course. De quoi susciter l’incompréhension de Max Verstappen.

Sacré champion du monde de F1 la saison dernière, Max Verstappen a toutefois vu son titre être entaché d’une polémique. Alors que le pilote Red Bull a pris le dessus sur Lewis Hamilton lors du dernier tour du dernier Grand Prix, tout est parti d’une décision de course de Michael Masi qui a fait énormément polémique. De quoi alors susciter la colère du Britannique, Toto Wolff et Mercedes. Et Masi a fini par en faire les frais puisqu’il a dernièrement été démis de ses fonctions de directeur de course.

« Je pense que c'est injuste »