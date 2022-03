Formule 1

Formule 1 : Hamilton, Verstappen… L’incroyable sortie de Mercedes sur Red Bull après le GP d’Abu Dhabi !

Publié le 4 mars 2022 à 12h35 par B.C. mis à jour le 4 mars 2022 à 13h14

Alors que Michael Masi a été poussé vers la sortie après les événements survenus lors du Grand Prix d’Abu Dhabi, Toto Wolff valide cette décision et n’hésite pas à dénoncer le traitement de faveur dont a bénéficié Red Bull selon lui.

La saison 2021 de Formule 1 s’est jouée au Grand Prix d’Abu Dhabi, où Lewis Hamilton et Max Verstappen se disputaient le titre lors de la dernière course de l’année. Le Néerlandais est finalement sorti vainqueur de cette bataille, mais les décisions de Michael Masi, alors directeur de course de la F1, ont vivement été critiquées pour sa gestion du régime de voiture de sécurité. Depuis, la FIA a décidé de se séparer de Masi, tandis que Mercedes ne digère toujours pas la défaite de Lewis Hamilton. Dans un documentaire diffusé dimanche par Sky F1 en Grande-Bretagne, Toto Wolff tient d’ailleurs des propos très forts sur la polémique.

« Red Bull a retourné Michael Masi dans son camp »