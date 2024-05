Mercato : Cette star claque la porte, le PSG se fait chambrer

Jean de Teyssière

En 2020, après la finale de la Ligue des Champions perdue par le PSG face au Bayern Munich (0-1), Thiago Silva a quitté le club et a rejoint le club anglais de Chelsea. Lors de sa première saison avec les Blues, il a remporté la Ligue des Champions face à Manchester City. À l'heure où le défenseur brésilien dispute ses dernières minutes avec Chelsea, les supporters lui ont rendu hommage en taclant le PSG.

Depuis l'arrivée des dirigeants qataris à Paris en 2011, le rêve est de remporter la Ligue des Champions. Plus de dix ans plus tard, une finale et deux demi-finales plus tard, ce rêve n'a toujours pas été atteint. En revanche, de nombreux joueurs ont quitté le PSG pour remporter la Ligue des Champions quelques années plus tard, comme ce fut le cas pour l'ancien capitaine parisien, Thiago Silva.

Thiago Silva va quitter Chelsea

Après trois saisons à Chelsea, Thiago Silva va tirer sa révérence. L'international brésilien a joué son dernier match avec les Blues ce dimanche face à Bournemouth. Le défenseur central de 39 ans a pour l'occasion reçu un bel hommage de la part de ses supporters. Sur une banderole, on pouvait y lire « Merci O Monstro, tu es l'un des nôtres. »

It must be hurting to for PSG fans to see Chelsea troll them with Champions League trophies pic.twitter.com/t0h7OuTzSC — Jayjam (@JayItsJam) May 19, 2024

«Il est venu du PSG pour gagner la Ligue des Champions»