Le PSG prépare une mauvaise surprise à Mbappé ?

Jean de Teyssière

Le PSG se prépare à la vie sans Kylian Mbappé. Le club de la capitale est désormais officiellement au courant que son numéro 7 ne prolongera pas son contrat, et quittera le club en juin prochain, à la fin de son contrat. Habitué à ne plus le titulariser, Luis Enrique n'a même pas convoqué Mbappé pour les deux derniers matchs de Ligue 1. Et il pourrait en faire de même pour la finale de la Coupe de France.

En février dernier, Kylian Mbappé a annoncé à son club qu'il ne prolongerait pas et qu'il quitterait donc le PSG à la fin de la saison. Le Real Madrid pourrait accueillir le champion du monde 2018 et il pourrait être possible qu'il ait joué son dernier match avec le PSG face à Toulouse dimanche dernier...

Mbappé n'a pas joué les deux derniers matchs de Ligue 1

Face à Nice mercredi dernier, Kylian Mbappé n'a pas pris part à la rencontre car il était officiellement blessé. Mais la gestion de Luis Enrique à son égard peut soulever d'autres questions. D'autant que ce dimanche, lors du dernier match de la saison face à Metz, Kylian Mbappé ne figure même pas dans le groupe.

Luis Enrique prêt à se passer de Mbappé en Coupe de France ?