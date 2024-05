Mercato - OM : Gasset annonce les recrues parfaites !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

L'OM semble mal embarqué pour une qualification en coupe d'Europe la saison prochaine, et ce malgré la grosse saison personnelle de Pierre-Emerick Aubameyang. Jean-Louis Gasset a glissé quelques conseils en vue du prochain mercato estival, et l'entraîneur de l'OM indique qu'il faudra avant tout recruter des joueurs charismatiques à l'OM.

Actuel 8e de Ligue 1, l'OM jouera sa place pour une éventuelle qualification en coupe d'Europe dimanche soir au Havre (21h), pour le compte de la 34e et dernière journée du championnat. Jean-Louis Gasset, qui a annoncé son départ à la retraite en fin de saison, a dressé un constat accablant sur l'effectif actuel de l'OM, et il en a profité pour glisser quelques conseils à l'approche du mercato.

Menacé sur le mercato, l’OM réagit https://t.co/QY01LLHipg pic.twitter.com/9vnKVRHrpQ — le10sport (@le10sport) May 18, 2024

L'OM dépendant d'Aubameyang

Pierre-Emerick Aubameyang, auteur de 29 buts et 11 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison avec l'OM, a été le seul élément offensif vraiment régulier et redoutable, permettant donc à son équipe de conserver l'espoir d'une qualification européenne. Et selon Gasset, le club phocéen devra recruter des joueurs aussi charismatiques qu'Aubameyang l'an prochain pour afficher de meilleurs résultats.

« Il faut plus de charisme et de personnalité à l'OM »