Mercato : La star de l'OL lâche une réponse sur son avenir

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2025, Alexandre Lacazette aurait pu quitter l'OL lors du dernier mercato hivernal. En effet, la direction lyonnaise aurait essayé de l'envoyer en Arabie Saoudite au mois de janvier. Alors qu'il défend toujours les couleurs des Gones, l'attaquant de 32 ans a fait passer un message clair sur son avenir.

Parti à Arsenal lors de l'été 2017, Alexandre Lacazette a été rapatrié par l'OL cinq années plus tard. De retour chez les Gones depuis près de deux saisons, le buteur de 32 ans aurait pu prendre la porte au mois de janvier.

Lacazette annonce la couleur pour son avenir

D'après les informations de Canal + , l'OL aurait essayé de transférer Alexandre Lacazette vers l'Arabie Saoudite lors du dernier mercato hivernal. Alors qu'il est finalement resté à Lyon, l'international français a évoqué son avenir ce dimanche soir.

«Après la finale, je vais me poser avec le club»