Mercato : Ce crack a dit non à l'OM

Réputé pour sa grande difficulté à former des jeunes joueurs, l'OM pourrait être tombé sur une belle génération. Ses jeunes disputeront la finale de la Gambardella le 25 mai prochain face à l'AS Nancy-Lorraine. Parmi eux, Enzo Sternal (16 ans) fait partie des grands espoirs marseillais, mais le milieu offensif a refusé une prolongation de contrat.

Si la saison marseillaise a été très compliquée pour l'équipe professionnelle, tout va bien avec les jeunes du centre de formation. Premiers de leur groupe, les minots iront même à Lille le 25 mai prochain pour tenter de remporter la Gambardella. Et pour l'une des pépites marseillaises, Enzo Sternal, l'avenir est déjà discuté.

Des jeunes Marseillais performants !

Cette saison, le centre de formation de l'OM a réussi la prouesse de se hisser jusqu'en finale de la Coupe Gambardella. Face à Nancy le 25 mai prochain, l'OM disputera sa première finale depuis 2017. Les Phocéens n'ont plus remporté la Gambardella depuis 1979. Les jeunes minots marseillais peuvent donc marquer l'histoire.

Sternal refuse de prolonger !

Figure de proue de cette belle année marseillaise, Enzo Sternal (16 ans) est convoité par de nombreux clubs européens. Sous contrat avec l'OM jusqu'en juin 2025, le milieu offensif des U19 Nationaux, auteur de 15 buts et 13 passes décisives cette saison, aurait refusé une offre de prolongation de contrat d'un an. Sternal ne serait pas convaincu par le projet qui lui a été présenté, déplorant l'absence de projection et de participations à des entraînements avec l'équipe première.