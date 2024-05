Mercato : Le PSG en plein doute pour la signature d’une star ?

Thibault Morlain

Arrivé en 2022 au PSG, Gianluigi Donnarumma dispose d’un contrat allant jusqu’en 2026 avec le club de la capitale. Mais voilà que cela pourrait bientôt évoluer. En effet, le gardien italien pourrait prochainement être concerné par une prolongation. Cela serait en discussion en interne. Le PSG va-t-il faire signer Donnarumma ? Des précisions ont été apportées à ce sujet.

Gardien numéro 1 du PSG, Gianluigi Donnarumma est cependant loin d’être le plus rassurant dans ses buts. Régulièrement auteur d’erreurs, l’Italien n’est pas le plus à l’aise avec ses pieds, ce qui ne colle pas avec le jeu de Luis Enrique. Pour autant, à Paris, on envisagerait de lui offrir un nouveau contrat. Pour Culture PSG, Abdellah Boulma a d’ailleurs fait le point sur le cas de Donnarumma.

« Il ne fait pas totalement l’unanimité »

« C'est un gardien qui a sauvé le PSG à maintes reprises cette saison. Avec beaucoup de qualités, mais aussi avec des défauts. En Ligue des Champions, il a quand même un petit peu sa part de responsabilité. Et ça, ça n'est pas passé inaperçu du côté de la cellule sportive. Il ne fait pas totalement l'unanimité. Ça, c'est une certitude. Est-ce qu'ils vont le prolonger ? Probablement, parce que ça reste un jeune gardien et l'un des tous meilleurs à son poste. Et sur ce qui va se passer après, j'en sais rien du tout. Est-ce que ce sera une prolongation pour le vendre derrière ? Est-ce que ce sera pour faire venir un autre gardien de haut niveau afin de le concurrencer ? Je ne pense pas que ce soit la bonne solution », a-t-il commencé par expliquer pour Donnarumma.

« Il ne correspond pas à ce qu'attend Luis Enrique »