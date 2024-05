«Hors de question», Mbappé lâche sa réponse au PSG ?  

Thibault Morlain

Arrivé au terme de son contrat avec le PSG, Kylian Mbappé va pouvoir partir librement. Mais voilà que les dessous du départ du Français sont plus complexes que cela. Alors qu’il y notamment l’histoire de ces primes auxquelles Mbappé aurait renoncé, il a également été expliqué que le PSG voudrait négocier avec son futur ex-joueur pour récupérer une partie de sa prime à la signature au PSG. Et cela semble plus flou que jamais…

Kylian Mbappé l’a annoncé, il va quitter le PSG. Il n’est donc désormais plus question d’une prolongation, mais voilà que cela pourrait ne pas empêcher le club de la capitale et le clan du Français de négocier à nouveau. Pourquoi ? Afin que le PSG s’y retrouve financièrement malgré le départ libre de Mbappé, il a été expliqué par certains que les deux camps pourraient se mettre d’accord afin que le PSG récupère un pourcentage de la future prime à la signature de Kylian Mbappé au Real Madrid. Le capitaine de l’équipe de France va-t-il alors payer le club de la capitale pour son départ ?

« Hors de question de restituer le moindre kopeck au Paris Saint-Germain »

Pour Culture PSG , Abdellah Boulma s’est penché sur cette potentielle négociation entre le PSG et le clan Mbappé. Et visiblement, du côté du joueur français, il ne serait pas question de mettre la main au porte-feuille : « En fait, on pourrait reposer la question autrement : Est-ce qu'il y a véritablement des négociations ? Dès le départ, est-ce que ce n'est pas un storytelling qui a été initié par le Paris Saint-Germain pour sortir de ce conflit la tête haute d'une certaine manière ? On préserve notre image en disant qu'on a négocié avec lui, qu'il va nous restituer un certain nombre de ses primes pour cette saison, mais aussi une partie de sa prime à la signature au Real Madrid. Et qu'il nous annoncera quand il aura signé au Real Madrid. Comme ça, on règle tout ça ensemble. Chose qui n'a pas été faite. Quand on parle au Paris Saint-Germain, c'est le storytelling qui nous est raconté. En revanche, du côté du joueur, il était hors de question jusqu'à il y a quelques temps, et je ne me suis pas renseigné depuis... Il était hors de question de restituer le moindre kopeck au Paris Saint-Germain. C'est beaucoup plus complexe que ça en a l'air. Il faut faire attention à tout ce qu'on nous dit. Il y a la version du Paris Saint-Germain et il y a aussi la version du clan Mbappé ».

Mbappé va-t-il payer le PSG ?