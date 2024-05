Mercato : Le PSG plombé par Mbappé pour cette signature ?

Alexis Brunet

Le PSG veut se renforcer lors du prochain mercato, en mettant la main sur des joueurs de grande qualité. Mais les dirigeants parisiens souhaitent également verrouiller l'avenir de certains éléments déjà présents au club. C'est notamment le cas pour Achraf Hakimi, mais le départ de Kylian Mbappé vers le Real Madrid ne va pas faire les affaires de Paris dans ce dossier.

Le 25 mai prochain, Kylian Mbappé disputera son dernier match avec le PSG. L'attaquant aura l'occasion de remporter un dernier trophée, si le club de la capitale s'impose contre l'OL, en finale de Coupe de France. Après cela, le champion du monde devrait vraisemblablement prendre la direction du Real Madrid. Une annonce officielle pourrait tomber avant le début de l'Euro.

Achraf Hakimi pourrait ne pas prolonger au PSG à cause de Mbappé

En plus de perdre un joueur de classe mondiale, le départ de Kylian Mbappé pourrait avoir d'autres aspects négatifs pour le PSG. En effet, d'après le journaliste Abdellah Boulma, qui s'est confié à Culture PSG , le fait que le champion du monde quitte Paris pourrait avoir une incidence sur les négociations pour une prolongation d'Achraf Hakimi. « Avec Achraf, c'est compliqué, parce qu'il n'a pas non plus montré un désir important de vouloir rester au Paris Saint-Germain. » Je sais qu'il y a eu des premiers pas de négociations, des pourparlers au moment où j'en ai parlé (le 1er mars dernier). Le PSG veut le conserver. À date, aujourd'hui, est-ce que Hakimi veut véritablement rester au Paris-Saint-Germain ? Il a sa famille en Espagne, il y a Kylian qui s'en va. C'est une donnée à prendre en compte. Encore une fois, les certitudes que j'ai, c'est que le PSG voulait le prolonger. Quelle est la volonté, le désir d'Hakimi ? Là, aujourd'hui, je ne peux pas vous répondre. »

Hakimi est sous contrat jusqu'en 2026

En attendant de savoir si Achraf Hakimi va prolonger au PSG, ce dernier est encore lié au club de la capitale jusqu'en 2026. Les dirigeants parisiens ne sont donc pas pressés dans ce dossier, mais si le Marocain ne veut pas prolonger, alors une vente à l'été 2025 pourrait être envisagée.