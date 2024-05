Succession de Mbappé : Un joueur de Ligue 1 lâche sa réponse au PSG !

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé a officiellement annoncé son départ du PSG en fin de semaine dernière. La saison prochaine, le Paris Saint-Germain devra compter sur un autre buteur. Se pourrait-il que l’heureux élu soit Jonathan David (24 ans) ? L’avant-centre canadien du LOSC figurerait dans les petits papiers du PSG, mais a lâché un message clair sur son éventuel avenir à Lille.

Entre le PSG et Kylian Mbappé, c’est terminé. Vendredi 10 mai, le meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain a publié une vidéo sur ses réseaux sociaux par le biais de laquelle il officialisé ce que beaucoup savaient depuis le mois février : son départ en tant qu’agent libre du Paris Saint-Germain cet été. Pour le remplacer, le PSG aurait activé diverses pistes dont celle menant à Victor Osimhen.

Retour de flamme pour la rumeur Jonathan David au PSG ?

Cette semaine, la presse espagnole a relancé le feuilleton Jonathan David. Un temps annoncé dans le viseur du PSG par le passé, l’avant-centre du LOSC auteur d’un doublé à Nantes la semaine dernière (2-1) et qui est le dauphin de Kylian Mbappé au classement des buteurs de Ligue 1 cette saison avec 19 réalisations, serait à nouveau une option pour le Paris Saint-Germain sur le marché des transferts selon SPORT .

«Bien sûr qu’il y a une chance que je sois Lillois la saison prochaine»