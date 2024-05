PSG : Le transfert de Mbappé validé à l’étranger ?

Pierrick Levallet

Sur les réseaux sociaux, Kylian Mbappé a annoncé il y a une semaine qu'il allait quitter le PSG à l'issue de la saison. Sauf retournement de situation, le capitaine de l'équipe de France devrait s'engager du côté du Real Madrid. En tout cas, les futurs adversaires du PSG en Ligue des champions vont à coup sûr valider le départ de la star de 25 ans.

Il y a un peu plus d’une semaine, Kylian Mbappé annonçait ce qui n’était plus un secret pour personne. Le capitaine de l’équipe de France a indiqué sur les réseaux sociaux qu’il allait quitter le PSG à l’issue de la saison. Après sept ans passés chez les Rouge-et-Bleu , le champion du monde 2018 a estimé qu’il était temps pour lui de se lancer un nouveau challenge.

Real Madrid : La signature d’une star annoncée avant Mbappé ? https://t.co/0M6x5yLOUd pic.twitter.com/2jrHAC5n2H — le10sport (@le10sport) May 18, 2024

Direction le Real Madrid pour Mbappé après le PSG ?

Le10Sport.com vous a révélé en exclusivité qu’il avait reçu trois offres pour son avenir. Manchester United et Liverpool ont notamment dégainé pour Kylian Mbappé. Mais pour l’instant, le Real Madrid est en pole position et tout indique que la star de 25 ans finira par signer chez les Merengue . En tout cas, les futurs adversaires du PSG en Ligue des champions devraient être soulagés de ne plus avoir à affronter Kylian Mbappé.

«Mbappé, ça restait une terreur»