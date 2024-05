Mercato : Une star fait paniquer le Real Madrid !

Hugo Chirossel

Alors qu’il arrive à la fin de son contrat et qu’il était annoncé plutôt vers un départ, Luka Modric devrait finalement prolonger pour une saison supplémentaire avec le Real Madrid. Si l’avenir de l’international croate semble acté, celui de Toni Kroos en revanche est bien plus flou et la Casa Blanca n’aurait aucune idée de ce qu’il compte faire.

Comme l’a annoncé son agent, Luka Modric devrait rester au Real Madrid cet été. Le milieu de terrain âgé de 38 ans, qui arrive au terme de son contrat, devrait rempiler pour une saison supplémentaire, malgré l’intérêt de l’Arabie Saoudite à son égard. Mais c’est un autre dossier qui inquiète le Real Madrid, celui de Toni Kroos.

« Pour moi, il est essentiel de terminer à un haut niveau »

Si l’international allemand était lui aussi annoncé proche d’une prolongation, rien ne serait acté pour le moment. Toni Kroos ne l’a jamais caché, il n’a plus beaucoup d’années devant lui et veut mettre un terme à sa carrière au sommet : « Pour moi, il est essentiel de terminer à un haut niveau… Et de ne pas me traîner pendant trois ans », a-t-il déclaré dans son podcast Einfach mal luppen .

Le Real Madrid est sans nouvelle de Kroos