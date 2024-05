Mercato - PSG : Le jackpot qui attend Mbappé au Real Madrid

Thibault Morlain

Si Kylian Mbappé a officialisé son départ du PSG, il n’a pas encore dit où il jouerait la saison prochaine. Il y a toutefois peu de doutes concernant sa destination et les regards se tournent ainsi vers le Real Madrid. En signant chez les Merengue, le Français devrait consentir à une grosse de baisse de salaire. Malgré tout, Mbappé devrait largement s’y retrouver financièrement. Explications.

Après 7 saisons au PSG, Kylian Mbappé devrait désormais poursuivre sa carrière au Real Madrid. Là-bas, le capitaine de l’équipe de France touchera un salaire bien moins important que celui qui a pu percevoir ces derniers mois avec le club de la capitale. Il n’empêche qu’au Real Madrid, Mbappé sera tout de même l’un des joueurs si ce n’est le joueur le mieux payé de l’effectif…

« Bien au-delà de ce que perçoivent les Bellingham et les Vinicius »

Alors qu’Abdellah Boulma a expliqué que Kylian Mbappé allait devenir le joueur le mieux payé du Real Madrid et ce de très loin, voilà qu’il a tenu à préciser ses propos. Ainsi, à l’occasion d’un entretien accordé à Culture PSG , le journaliste a confié : « Peut-être que j'ai employé des termes un peu forts et que j'aurais dû être un peu plus précis. Quand je dis ça, je ne parle pas seulement du salaire qu'il va toucher. En fait, il faut aussi compter la prime à la signature qui, pour moi, s'élève à bien plus que 100 millions d'euros. Pour moi, elle s'élève à 130 millions d'euros. Lissé sur ses cinq années de contrat, ça fait 26 millions d'euros par an à ajouter à son futur salaire. Et au total, effectivement, on sera bien au-delà de ce que perçoivent les Bellingham et les Vinicius ».

« Il va très très bien gagner sa vie »