Formule 1 : Les vérités de Max Verstappen sur son titre de champion du monde !

Publié le 1 mars 2022 à 10h35 par T.M.

En 2021, Max Verstappen a remporté le titre de champion du monde de Formule 1, son premier sacre. Une délibération pour le pilote Red Bull.

La saison 2021 de Formule 1 restera longtemps dans l’histoire. En effet, le duel entre Lewis Hamilton et Max Verstappen a été exceptionnel et il aura fallu le dernier tour du dernier Grand Prix pour voir le pilote Red Bull prendre le dessus sur son rival de chez Red Bull. Si si sacre du Néerlandais reste toutefois entaché d’une polémique, Verstappen est bel et bien le champion du monde 2021. A 24 ans, il a ainsi remporté son premier titre. De quoi alors le libérer d’un poids.

« Je suis plus relaxé maintenant »