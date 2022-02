Formule 1

Formule 1 : Mercedes affiche une énorme inquiétude avec Ferrari !

Publié le 28 février 2022 à 17h35 par P.L.

En 2022, Ferrari porte de grands espoirs. La Scuderia compte bien se battre pour les premières places et se donne visiblement les moyens d'y parvenir. D'ailleurs, Toto Wolff, patron de Mercedes, s'est montré plutôt inquiet concernant les performances de la voiture de l'écurie italienne.

Depuis de nombreuses années, la Formule 1 est dominée majoritairement par Mercedes et Red Bull. Toutefois, avec la nouvelle réglementation visant à plafonner le budget des écuries, les autres équipes reprennent espoir. Pour Ferrari, c’est une chance de pouvoir à nouveau se battre pour les premières places. Après une saison satisfaisante en 2021, avec Carlos Sainz Jr et Charles Leclerc, la Scuderia semble avoir développé au mieux sa monoplace. D'ailleurs, la voiture de l’écurie italienne commence à inquiéter Mercedes.

«Nous avons le sentiment que Ferrari a le moteur le plus puissant à l’heure actuelle»