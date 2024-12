Mercato : Incroyable, le PSG va sauver le RC Lens !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'été dernier, le RC Lens avait prévu de vendre massivement pour équilibrer ses comptes, surtout en l'absence de qualification européenne. Cependant, les échecs se sont enchaînés à commencer par le transfert avorté de Kevin Danso à l'AS Roma. C'est la raison pour laquelle les Lensois chercheront à vendre cet hiver. Et cela tombe bien puisque le PSG souhaite recruter Abdukodir Khusanov.

Après avoir réussi deux énormes ventes avec Loïs Openda et Seko Fofana, le RC Lens espérait remettre ça l'été dernier. Cela semblait d'ailleurs très bien parti puis Kevin Danso, très convoité, allait s'envoler vers l'AS Roma, mais un problème décelé lors de la visite médicale a tout remis en cause. Un énorme manque à gagner pour les Sang-et-Or qui devront donc se rattraper cet hiver. Tous les regards se tournent ainsi vers Abdukodir Khusanov, convoité par le PSG. Pierre Dréossi, directeur général du RC Lens, confirme d'ailleurs que des ventes seront nécessaires cet hiver.

Le RC Lens doit absolument vendre

« C'est la continuité de ce que nous avons commencé à faire cet été et de ce qu'on aurait pu faire ou dû faire, comme diront certains. Car des ventes n'ont pas été faites pour des raisons médicales. J'espère qu'on pourra les faire cet hiver », l’âge le dirigeant lensois en conférence de presse, avant de confirmer la tendance.

Le PSG va accélérer pour Khusanov ?

« C'est notre volonté depuis le début. On veut continuer à réduire encore notre effectif qui est trop important mais en gardant un groupe ambitieux. On essayera même de l'améliorer sur la deuxième partie de saison. Il a été collectivement meilleur, on espère individuellement le faire progresser en restant dans notre projet. On essayera d'intégrer des jeunes du centre. Notre stratégie est claire : installer Lens à une place européenne », ajoute Pierre Dreossi. Autrement dit, le PSG pourrait bien rendre un grand service au RC Lens avec le transfert d’Abdukodir Khusanov.