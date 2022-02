Formule 1

Formule 1 : Charles Leclerc affiche une grande prudence pour cette saison !

Publié le 25 février 2022 à 19h35 par B.C.

Alors que Ferrari réalise de bons chronos depuis le début des essais hivernaux à Barcelone, Charles Leclerc refuse de s’enflammer à l’approche du début de saison.

Après plusieurs saisons compliquées, Ferrari espère se relancer en 2022, et la Scuderia peut croire en ses chances après les chronos obtenus lors des essais hivernaux à Barcelone. Au lendemain d’une journée satisfaisante, Charles Leclerc signait ce jeudi le meilleur temps de la deuxième journée d'essais, bien que Mattia Binotto, le patron de Ferrari, assure que son équipe reste outsider pour la saison à venir. Un point de vue partagé par Leclerc.

« Être les premiers ne veut rien dire à ce stade des essais hivernaux »