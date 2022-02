Formule 1

Formule 1 : Russie, Ukraine… Mazepin ne valide pas le boycott de Verstappen et Vettel !

Publié le 24 février 2022 à 19h35 par B.C. mis à jour le 24 février 2022 à 19h45

Alors que le conflit entre l'Ukraine et la Russie est au cœur de l’actualité, Nikita Mazepin n'a pas voulu prendre position au sujet du Grand Prix de Russie prévu en septembre prochain.

Dans la nuit de mercredi à jeudi, le président Vladimir Poutine a déclenché une guerre contre l’Ukraine. Un conflit qui bouleverse l’Europe, et qui a déjà des répercussions sur le monde du sport. En football, les fédérations de la Pologne, de la Suède et de la République tchèque ont d’ores et déjà indiqué qu’elles ne voulaient pas se rendre en Russie pour les barrages européens pour la Coupe du monde 2022 prévus en mars, et cela ne devrait être que le début. Sebastian Vettel et Max Verstappen se sont opposés à la tenue du Grand Prix de Russie à Sotchi le 25 septembre 2022. De son côté, le pilote russe Nikita Mazepin a refusé de prendre position sur le sujet.

« J’ai toujours été partisan de ne pas mêler le sport et la politique »