Benjamin Labrousse

Ce samedi, Lewis Hamilton a signé le 7ème meilleur temps des qualifications du Grand Prix de Monaco. Une petite désillusion pour le septuple champion du monde, qui avait notamment terminé premier de la première séance d’essais libres la veille. Néanmoins, la star de Mercedes s’est félicité des améliorations de l’écurie allemande au niveau de sa monoplace.

Le septuple champion du monde aurait certainement espéré mieux. Ce samedi après-midi, Lewis Hamilton n’a pas véritablement brillé lors des qualifications du Grand Prix de Monaco avec une septième place sur la grille à l’arrivée. Si ce résultat paraît satisfaisant au vu de la saison peu concluante réalisée par Mercedes pour le moment, le Britannique avait laissé entrevoir de belles promesses en signant le meilleur temps de la première séance d’essais libres ce vendredi.

F1 - GP de Monaco : Verstappen peut rejoindre le club d'Hamilton https://t.co/IrIN4JuDNN pic.twitter.com/bWwJHjRvb5 — le10sport (@le10sport) May 25, 2024

« Dès le départ, c’était génial »

Néanmoins, et comme ce dernier l’a tout de suite affirmé, Lewis Hamilton est satisfait de la performance de Mercedes sur cette séance de qualifications, notamment avec les améliorations réalisées sur la monoplace de son coéquipier George Russell, qui s’élancera 5ème ce dimanche (15h). « Ça s’annonçait bien hier. Nous avons travaillé dur pour améliorer cette voiture et dès le départ, c’était génial, et nous étions évidemment compétitifs hier et ce matin. Nous n’avons apporté aucun changement radical ou quoi que ce soit du genre » , a ainsi confié Hamilton, relayé par l’Auto Journal .

« Je suis un peu déçu de ne pas être plus haut mais c’est très, très serré »