F1 : Mercedes en galère, Hamilton promet du lourd

Benjamin Labrousse

Après de longues années de domination, Mercedes se trouve actuellement en pleine galère. L’écurie allemande a clairement raté son début de saison 2024, et verra son champion Lewis Hamilton rejoindre Ferrari en 2025. Pourtant, de manière assez paradoxale, le septuple champion du monde estime que sa monoplace est plus performante que lors des dernières années.

L’heure n’est clairement pas à la fête pour Mercedes. Malgré l’intéressante sixième place de Lewis Hamilton à Imola dimanche dernier, l’écurie allemande ne parvient toujours pas à jouer les premiers rôles en 2024. Avant le Grand Prix de Monaco (ce dimanche, 15h), « King Lewis » a tenu à s’exprimer sur sa monoplace : la W15.

F1 - Hamilton : Mercedes annonce du lourd pour Monaco https://t.co/pzZXes1KiU pic.twitter.com/evbi5hQQh3 — le10sport (@le10sport) May 22, 2024

« Elle devrait être bien meilleure ici que l’année dernière »

« Nous n’avons pas d’améliorations à apporter ce week-end. Nous avons essentiellement le même package réparti sur deux week-ends lors des deux dernières courses. Nous avons notre niveau d’appui le plus élevé, que tout le monde a ici, et nous avons un aileron évolué. Mais sinon, nous ne savons pas ce que nous allons faire ce week-end » , a lâché le septuple champion du monde, relayé par Next-Gen Auto . « Et je suis certainement plus enthousiaste à ce sujet que pour les deux voitures précédentes, parce que ces deux-là ne sont pas très bonnes. Cette voiture est un véritable travail en cours et je pense qu’elle devrait être bien meilleure ici que l’année dernière » .

« Cette voiture est beaucoup plus prévisible et beaucoup plus agréable à conduire »