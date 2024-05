F1 : Mercedes va tout changer à Monaco

Jean de Teyssière

Le début de saison de Mercedes est très compliqué. Ni Lewis Hamilton, ni George Russell ne sont pour l'instant parvenus à monter sur un podium. Une première dans l'histoire de l'écurie en sept Grands Prix. À Imola, les premiers changements sur la monoplace étaient mis en place et ça devrait continuer à Monaco.

Lewis Hamilton aura-t-il enfin une monoplace lui permettant de jouer les premiers rôles ? Mercedes est depuis le début de la saison relayé au rang de la quatrième meilleure écurie, derrière Red Bull, Ferrari et McLaren. Une place qui ne convient évidemment pas à l'ambitieuse écurie allemande.

«Beaucoup d’autres équipes ont apporté un tas de nouveautés»

Dans des propos rapportés par Nextgen-Auto , le directeur technique de Mercedes, James Allison, explique les modifications qui seront portées à Monaco : « Je dirais que oui. Les nouveautés de ce week-end étaient la deuxième partie d’une première partie qui était arrivée lors de la course précédente, et nous avons achevé cette étape à Imola. Il est toujours difficile de juger car vous comparez si votre matériel fonctionne dans un peloton de jeu qui est continuellement en mouvement. Beaucoup d’autres équipes ont apporté un nouveau kit, Ferrari avec sa mise à jour à Imola et McLaren avec un tas de nouveautés pour la course précédente. »

F1 - Red Bull : Le clan Verstappen calme tout le monde https://t.co/f3tAJpm6oS pic.twitter.com/XIIaCHWZAW — le10sport (@le10sport) May 22, 2024

«Nous avons d’autres pièces aérodynamiques qui arriveront à Monaco»