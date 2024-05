F1 : «Suicidaire», il balance sur son transfert chez Red Bull

Arnaud De Kanel

C'est acté. A la fin du premier semestre 2025, Adrian Newey quittera Red Bull qu'il avait rejoint au milieu des années 2000 en provenance de McLaren. Le génial ingénieur britannique est revenu sur les coulisses de son arrivée à Milton Keynes en rappelant qu'à l'époque, certains estimaient que cette décision était suicidaire.

C'est fini entre Adrian Newey et Red Bull. L'ingénieur britannique a pris la décision de quitter l'usine basée à Milton Keynes après de profonds désaccords avec Christian Horner. Newey aura connu le succès avec l'écurie autrichienne, déjouant tous les pronostics. En effet, lorsqu'il avait quitté McLaren fin 2005, le Britannique sortait d'une saison couronnée de succès mais il avait tout de même fait le choix de rejoindre Red Bull qui n'était pas l'écurie qu'elle est actuellement. Le challenge était immense mais Newey l'a relevé.



«Beaucoup de gens pensaient que c’était assez suicidaire»

Adrian Newey se souvient que plusieurs personnes étaient dubitatives. « Beaucoup de gens pensaient que c’était assez suicidaire à l’époque, fin 2005, de passer de McLaren, où nous avions gagné 10 courses, à cette nouvelle équipe qui, en vérité, avait la réputation d’être une équipe festive. Sachant où nous allions arriver, gagner la première course et faire un doublé avec Sebastian [Vettel] et Mark [Webber], puis remporter le championnat en 2010 et tout ce qui s’est passé depuis, quitter tout cela a été une décision très difficile à prendre », a-t-il déclaré dans des propos relayés par Nextgen-Auto. La décision de finalement quitter Red Bull un peu moins de 20 ans plus tard n'a pas été facile à prendre.

«Une décision difficile»