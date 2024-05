OM : Deux ans après, ce transfert le fait encore rager !

La rédaction

C’est à l’été 2022 que Steve Mandanda avait fait ses valises de l’OM. Alors relégué au second plan par Pau Lopez, l’international français s’était donc en allé et il a par la suite rebondi à Rennes. Alors que Mandanda brille toujours en Bretagne, cela ne manque pas de faire rager Eric Di Meco, qui a toujours ce choix de l’OM en travers de la gorge.

Avec le recrutement de Pau Lopez en 2021 à l'OM, Steve Mandanda s’est retrouvé sur le banc de touche. Ne voulant pas continuer à être numéro 2, le champion du monde 2018 a alors quitté le club phocéen. C’est à l’été 2022 que Mandanda a fait ses adieux à l’OM pour poursuivre sa carrière du côté de Rennes.

« Je n’ai toujours pas compris le remplacement de Mandanda par Pau Lopez »

Ancien joueur de l’OM, Eric Di Meco n’a pas compris le choix du club phocéen de faire partir Steve Mandanda. Et aujourd’hui encore, quasiment deux ans après, il n’a toujours pas digéré comme il l’a expliqué pour La Provence : « Le poste de gardien est un problème. Je n’ai toujours pas compris le remplacement de Mandanda par Pau Lopez ».

