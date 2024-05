Transfert, polémique… L’OL se lâche sur Barcola

Thibault Morlain

Il n’aura fallu que quelques mois à Bradley Barcola pour exposer son talent la saison dernière sous le maillot de l’OL. Chez les Gones, on misait beaucoup sur l’ailier issu du centre de formation. Mais voilà que Barcola a préféré faire ses valises pour rejoindre le PSG. Un départ qui est resté en travers de la gorge des fans lyonnais. Milieu de terrain de l’OL, Corentin Tolisso est revenu sur le cas de son ancien coéquipier.

A 21 ans, Bradley Barcola a été recruté par le PSG l’été dernier, moyennant un chèque de 50M€. Il a alors quitté l’OL, son club formateur, pour se lancer dans un nouveau défi. Un départ qui a attisé la haine des fans lyonnais, qui lui ont bien fait savoir lors de son retour au Groupama Stadium.

PSG : Après son calvaire, il annonce du lourd ! https://t.co/HETON6YnSo pic.twitter.com/BXeg57FecM — le10sport (@le10sport) May 23, 2024

« Je ne lui en veux pas »

Si Bradley Barcola a déclenché la colère des fans de l’OL, dans le vestiaire des Gones, ça n’a pas forcément été le cas. Rapporté par Olympique et Lyonnais , Corentin Tolisso a confié sur ce transfert du joueur du PSG : « Je ne lui en veux pas. On lui propose quelque chose qu'il ne peut peut-être pas forcément se refuser à cet âge-là ». Et en ce qui concerne la colère des fans de l’OL contre Barcola, Tolisso a ajouté : « Je ne pense pas qu'il puisse en vouloir aux fans parce qu’ils le considéraient vraiment comme un enfant du club. Et s'il en est arrivé là, c'est aussi grâce à eux ».

« C'est sûr que sur la célébration, c'était un peu limite »