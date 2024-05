Mercato - OM : Riolo donne son favori pour Mikautadze !

Amadou Diawara

Etincelant sous les couleurs du FC Metz, Georges Mikautadze a la cote en Ligue 1. En effet, le buteur de 23 ans est suivi par l'OL et le LOSC, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité. De surcroit, l'OM et l'AS Monaco seraient également sur les rangs de Georges Mikautadze. D'après Daniel Riolo, l'international géorgien ferait mieux de choisir le club du Rocher cet été.

De retour au FC Metz depuis le mois de janvier, Georges Mikautadze a enchainé les performances XXL lors de cette deuxième partie de saison. A tel point qu'il a alerté les plus grosses écuries de Ligue 1.

Georges Mikautadze a la cote en Ligue 1

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, l'OL et le LOSC sont tombés sous le charme de Georges Mikautadze, et ils espèrent boucler son transfert lors du prochain mercato estival. Et ils ne sont pas les seuls. En effet, l'OM et l'AS Monaco seraient également sur les traces de l'attaquant géorgien de 23 ans.

«J’ai envie de voir ce joueur dans un club ambitieux»