PSG : Transfert à 60M€, une grosse décision envisagée ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

S’imposant rapidement comme un titulaire au PSG, Manuel Ugarte a vu son temps de jeu diminuer à partir de la seconde partie de saison, allant jusqu’à rester sur le banc lors des gros rendez-vous de la Ligue des champions. De quoi s’interroger sur l’avenir de l’international uruguayen, alors que la formation parisienne n’exclurait aucune option le concernant.

Alors que le milieu du PSG a fait l’objet de nombreux changements au cours des années précédentes, la direction a misé sur Manuel Ugarte l’été dernier, un renfort venu du Sporting CP et débarquant pour 60M€. L’international uruguayen n’a pas mis longtemps avant de s’imposer dans la capitale, avant de baisser de rythme. À partir de janvier, son temps de jeu a diminué, et on s’interroge désormais sur son avenir au PSG.

Le PSG prêt à lâcher Ugarte ?

Dans sa chronique sur CaughtOffside , le journaliste Jonathan Johnson a indiqué que toutes les options étaient à l’étude dans les rangs parisiens. « Il est possible que le PSG examine la situation d'Ugarte cet été et décide de le faire partir ou au moins de le prêter , estime-t-il. C'est pourquoi les liens avec Bruno Guimaraes ont beaucoup de sens, tout comme ceux avec Youssouf Fofana à Monaco. Il est possible qu'Ugarte soit prêté, peut-être en Serie A ou ailleurs, mais les choses n'ont pas fonctionné comme on le pensait, c'est donc un été important pour lui ».

