F1 - GP de Monaco : Alpine annonce un nouveau fiasco

Arnaud De Kanel

En très grandes difficultés depuis le début de la saison, Alpine peut espérer un résultat significatif dans le Grand Prix le plus atypique du calendrier, celui de Monaco. La saison passée, Esteban Ocon avait par exemple décroché la troisième place. Mais cette année, Bruno Famin ne se fait pas d'illusion, s'attendant encore à un week-end très compliqué.

Alpine est totalement à côté de son sujet en 2024. L'écurie tricolore ne compte qu'un petit point et fait donc partie des trois pires équipes de la grille. Monaco offre une belle vitrine pour se relancer et faire oublier ce début de saison cauchemardesque mais personne n'y croit, pas même Bruno Famin, le directeur de l'équipe.

F1 - Grand Prix de Monaco : Leclerc au sommet ? Un danger est annoncé avec Hamilton https://t.co/aiKdeIfTz0 pic.twitter.com/Zap2FzMcCw — le10sport (@le10sport) May 25, 2024

«Ce sera difficile ici pour notre voiture»

« Oui, c’était un problème de wastegate de turbo sur le moteur de la voiture de Pierre. Nous l’avons résolu lors de la première séance. Ensuite, il a pu faire deux tours en fin de séance pour s’assurer que tout allait bien. Nous savons que ce sera difficile ici pour notre voiture, qui est rigide et basse, et nous allons souffrir si la situation météorologique reste telle qu’elle est, c’est-à-dire sèche. Nous travaillons donc, mais c’est une bonne occasion de travailler sur les réglages, de les améliorer, et de travailler toujours plus dur pour améliorer la voiture », a déclaré le Français dans des propos relayés par Nextgen-Auto . Bruno Famin note quand même des signaux encourageants depuis plusieurs courses.

«Nous passons à la deuxième phase du développement de cette voiture»